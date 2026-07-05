Durante la fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026, la Francia ha superato il turno grazie a Mbappé. Il Marocco ha battuto il Canada con un risultato di tre a zero, eliminando quest'ultimo dalla competizione. Questi sono gli ultimi aggiornamenti sui risultati delle partite della fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale, con le classifiche aggiornate in tempo reale.

Inter News 24 Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti in diretta sulle partite della fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale della competizione. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026: dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali e finale. Tutti gli aggiornamenti LIVE su InterNews24. 4 LUGLIO OTTAVI DI FINALE. Paraguay-Francia 0-1 (70? Mbappé) Canada-Marocco 0-3 (50?, 82? Ounahi, 90+8? Rahimi) SEDICESIMI DI FINALE. Colombia-Ghana 1-0 (Arias 14?) Argentina-Capo Verde 3-2 dts (29? Messi, 59? Duarte, 92? Lisandro Martinez, 103? Lopes Cabral, 111? aut. Borges) 3 LUGLIO Australia-Egitto 3-5 dcr (13? Ashour, 55? Hany aut. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: alla Francia basta Mbappé per i quarti. Tris del Marocco che elimina il Canada

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