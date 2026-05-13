Festa delle Sorelle Miao nel Guizhou | il festival dell’amore più antico d’Asia tra riso colorato e argento

Ogni primavera, nelle montagne del sud-ovest della Cina, si tiene la Festa delle Sorelle Miao, un evento che risale a secoli fa. Durante questa celebrazione, le donne indossano abiti tradizionali ricchi di ricami e si radunano per condividere canti e danze. Il festival prevede anche la preparazione di piatti tradizionali a base di riso colorato e momenti in cui si scambiano regali in argento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ogni primavera, nelle montagne del sud-ovest della Cina, il popolo Miao celebra il festival più antico e romantico d’Asia. Un rito di corteggiamento tramandato da secoli, oggi riconosciuto patrimonio culturale immateriale dell’umanità. C’è un momento, all’alba del terzo mese lunare, in cui le colline carsiche del Guizhou sembrano trattenere il respiro. Poi, dal nulla, il silenzio si spezza: i tamburi cominciano a rullare, i campanelli d’argento tintinnano nell’aria umida di primavera, e centinaia di giovani donne scendono verso il fiume Qingshui indossando abiti che pesano quanto un sogno — fino a dieci chilogrammi di ricami e gioielli — per partecipare a quella che molti antropologi definiscono il più antico festival dell’amore d’Asia: la Festa delle Sorelle del popolo Miao.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Festa delle Sorelle Miao nel Guizhou: il festival dell’amore più antico d’Asia tra riso colorato e argento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Festival dell’Oriente a Como, un viaggio tra culture e sapori dall’Asia: a Lariofiere a maggio