Ripreso il processo contro Kaufmann per i delitti di Villa Pamphili Un testimone | Lo vedemmo con in braccio la bambina morta

Da secoloditalia.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il processo contro Kaufmann, accusato di aver ucciso la compagna e la bambina, è ripreso con l'audizione di alcuni testimoni. Uno di loro ha riferito di aver visto Kaufmann con in braccio la bambina morta. La vicenda riguarda i delitti avvenuti a Villa Pamphili e si svolge nel tribunale di Roma. La testimonianza si aggiunge alle altre dichiarazioni raccolte durante le prime fasi del procedimento.

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 È ripreso con l’audizione dei primi testimoni il processo a Roma a carico di Francis  Kaufmann (accusato di avere ucciso la compagna e la figlioletta lo scorso anno a Roma),  nella prima udienza dopo la sospensione disposta dalla presidente della prima sezione Corte d’Assise, Paola Roja, per accertare l’idoneità dell’imputato a partecipare al dibattimento. Davanti alla Prima Corte d’Assise di Roma ha deposto uno dei sei ragazzi che nella notte tra il 6 e il 7 giugno incontrò l’uomo su via Leone XIII, all’interno di Villa Pamphili. Le testimonianze. “Abbiamo incrociato questo uomo che teneva una bambina in una posizione che a noi appariva strana e innaturale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Omicidi Villa Pamphili, testimoni: Vedemmo Kaufmann con la bambina, sembrava morta

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