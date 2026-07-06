riconoscimento coppa disciplina quattro team in luce

Sono state consegnate le Coppe disciplina provinciali a quattro squadre di calcio maremmano: Atletico Grosseto, Paganico, Nuova Grosseto e Aurora Pitigliano. Le premiazioni riconoscono il comportamento corretto durante tutta la stagione. La cerimonia ha evidenziato l'impegno delle squadre nel mantenere un fair play costante. Questi riconoscimenti sono stati assegnati in ambito locale, valorizzando la sportività nel calcio regionale.

Assegnate le Coppe disciplina provinciali, trionfano Atletico Grosseto (foto), Paganico, Nuova Grosseto e Aurora Pitigliano. Il calcio maremmano celebra la correttezza in campo. Sono state ufficializzate le classifiche della Coppa Disciplina relative alla stagione sportiva appena conclusa, il prestigioso riconoscimento che premia le società più corrette e con il minor numero di sanzioni e penalità nei rispettivi campionati provinciali. In Terza Categoria il trionfo assoluto va all’Atletico Grosseto. La società bianconeroamaranto guidata dal presidente Pasquale Fiorino ha conquistato il primo posto con appena 11,70 punti di penalità, tutti legati a provvedimenti verso i calciatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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