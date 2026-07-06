Il governo ha annunciato che le retribuzioni e la previdenza delle forze dell’ordine sono “priorità assoluta” nel nuovo piano del centrodestra. Il confronto sul rinnovo del contratto del settore sicurezza e difesa, per il triennio in corso, si avvicina alla conclusione. Le trattative potrebbero cambiare le tempistiche storiche delle negoziazioni, che sono ormai agli ultimi passaggi. Nessuna data ufficiale è ancora stata comunicata.

Il confronto per il rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa per il triennio in corso è ormai alle battute finali, segnando una svolta che potrebbe ridefinire le tempistiche storiche delle trattative per il settore. Per la prima volta, infatti, l'accordo potrebbe essere siglato prima della sua naturale scadenza: sarebbe un traguardo inedito per le donne e gli uomini in divisa e a fare il punto sulla situazione è il senatore Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, che rivendica il ruolo centrale di Forza Italia nella tutela delle forze dell'ordine e delle Forze Armate, indicando chiaramente i prossimi passi economici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Retribuzioni e previdenza, il piano del centrodestra per le forze dell’ordine: “Priorità assoluta”

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