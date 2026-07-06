Il Consiglio ha approvato la modifica del regolamento del Parco e dei Giardini Reali, in vigore da 45 anni. Non sono state ancora confermate eventuali tariffe di ingresso o restrizioni alla fruizione del parco, ma si attendevano aggiornamenti su tali aspetti. La decisione riguarda principalmente l’aggiornamento delle norme e delle regole di gestione dell’area verde. Le modifiche saranno introdotte in un prossimo provvedimento ufficiale.

I Giardini Reali diventeranno a pagamento? E le misure per la fruizione del Parco saranno più restrittive? Sono gli interrogativi che restano a margine rispetto a un’importante novità passata dal Consiglio: il regolamento del Parco e dei Giardini Reali sarà modificato dopo 45 anni. È stata infatti approvata la mozione proposta dal consigliere di Civicamente, Paolo Piffer. Un’idea maturata a seguito di ipotesi su nuove misure che potrebbero essere adottate per la gestione del grande complesso storico e paesaggistico. Tra queste, ricorda Piffer, proprio la possibile tariffazione dei Giardini Reali (da applicare a visitatori non monzesi) e divieti più severi, come sull’uso della bici sulle vie che costeggiano i grandi prati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Regolamento del Parco, via libera alle modifiche

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