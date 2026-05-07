Cento posti in più negli asili nido | avanti con le modifiche al regolamento del trasporto scolatico

Durante la riunione della commissione comunale Politiche dell'istruzione, presieduta da Loris Mazzioli, si è discusso dell’aumento di cento posti negli asili nido. È stato inoltre presentato un nuovo regolamento riguardante il trasporto scolastico. La dirigente del servizio Sistema educativo integrato ha preso la parola per illustrare le modifiche proposte e i dettagli relativi alle iniziative in corso.

Più posti nei nidi e un nuovo regolamento sul trasporto scolastico. Di questo si è parlato nella commissione comunale Politiche dell'istruzione presieduta da Loris Mazzioli, nel corso della quale è intervenuta la dirigente del servizio Sistema educativo integrato, Roberta Pellegrino. Nel corso.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Aperte le iscrizioni per gli asili nido, più posti al “Kirikù“ Fiumicino, avanti i lavori nelle scuole: al via i condizionatori negli asili nidoFiumicino, 1° aprile 2026 – Proseguono gli interventi di manutenzione e ampliamento nelle strutture scolastiche del territorio comunale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cento posti in più negli asili nido: avanti con le modifiche al regolamento del trasporto scolatico; Naturart Village. Cento posti di lavoro. E ventimila persone accolte ogni settimana; Lavoro a Milano, poco da festeggiare: per le donne più posti ma meno carriera. Il divario dei salari fino al 25 per cento; Il vantaggio reale dell'iscrizione negli elenchi regionali per il ruolo docenti 2026: una possibilità in più di assunzione. Bando Adisu, per gli universitari cento posti letto in più. E cambia anche il bando per le borse di studioPERUGIA Cento posti letto in più e un Isee più alto per accedere ai servizi dell’Adisu. Il nuovo bando per l’anno accademico 2025-2026 parte da questi due capisaldi su cui punta forte l’amministratore ... ilmessaggero.it Naturart Village. Cento posti di lavoro. E ventimila persone accolte ogni settimanaA un anno dell’apertura a Chiazzano è tempo di far parlare i numeri. Il direttore Cappellini: Ha creato aggregazione per tutte le età . msn.com : Nessuno resta solo. Nessuno resta indietro. Per noi è un comandamento. Posti nido da zero a cento. Più servizi per le famiglie. Più sostegno a chi è in difficoltà. Più inclusione e dignità. Perché una c - facebook.com facebook Fincantieri: 100 posti di lavoro disponibili in tutta Italia, selezioni aperte Info e requisiti nel primo commento x.com