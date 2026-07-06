Regno Unito Farage sotto indagine per una donazione milionaria

Da lapresse.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'indagine è stata avviata nel Regno Unito su Nigel Farage, leader del partito Reform UK. La procura parlamentare sta verificando una donazione di 5 milioni di sterline ricevuta da Farage da un uomo d’affari britannico. La questione riguarda l’origine e la trasparenza di questa somma. La decisione di avviare l’indagine è stata comunicata ufficialmente, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità dell’indagine.

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Nigel Farage torna al centro delle polemiche nel Regno Unito. Il leader del partito anti-immigrazione Reform UK è oggetto di un’indagine da parte dell’organismo di controllo parlamentare per una donazione da 5 milioni di sterline ricevuta dall’uomo d’affari britannico Christopher Harborne. Parallelamente, nuove rivelazioni del Sunday Times hanno riacceso l’attenzione sui rapporti tra Farage e George Cottrell, imprenditore attivo nel settore del gioco d’azzardo legato alle criptovalute e in passato condannato negli Stati Uniti per frode. L’indagine sulla donazione da 5 milioni di sterline. Secondo quanto emerso, l’inchiesta riguarda una donazione da 5 milioni di sterline, pari a circa 5,8 milioni di euro, effettuata da Christopher Harborne, imprenditore britannico residente in Thailandia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Nigel Farage is being INVESTIGATED for a £5 MILLION GIFT he received in 2024

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