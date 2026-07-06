Un'indagine è stata avviata nel Regno Unito su Nigel Farage, leader del partito Reform UK. La procura parlamentare sta verificando una donazione di 5 milioni di sterline ricevuta da Farage da un uomo d’affari britannico. La questione riguarda l’origine e la trasparenza di questa somma. La decisione di avviare l’indagine è stata comunicata ufficialmente, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità dell’indagine.

Nigel Farage torna al centro delle polemiche nel Regno Unito. Il leader del partito anti-immigrazione Reform UK è oggetto di un’indagine da parte dell’organismo di controllo parlamentare per una donazione da 5 milioni di sterline ricevuta dall’uomo d’affari britannico Christopher Harborne. Parallelamente, nuove rivelazioni del Sunday Times hanno riacceso l’attenzione sui rapporti tra Farage e George Cottrell, imprenditore attivo nel settore del gioco d’azzardo legato alle criptovalute e in passato condannato negli Stati Uniti per frode. L’indagine sulla donazione da 5 milioni di sterline. Secondo quanto emerso, l’inchiesta riguarda una donazione da 5 milioni di sterline, pari a circa 5,8 milioni di euro, effettuata da Christopher Harborne, imprenditore britannico residente in Thailandia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, Farage sotto indagine per una donazione milionaria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nigel Farage is being INVESTIGATED for a £5 MILLION GIFT he received in 2024

Notizie e thread social correlati

Regno Unito, Farage ancora nei guai per i regali non dichiaratiIl leader di Reform UK è indagato per donazioni in denaro non dichiarate e l’utilizzo di un appartamento.

Regno Unito, alle urne crolla il Labour e avanza FarageAlle recenti elezioni amministrative nel Regno Unito, il Partito Labour ha subito un calo di consensi, mentre il partito di estrema destra di Nigel...

Temi più discussi: Regno Unito: Farage segnalato all'organo di controllo dopo nuove notizie su benefit non dichiarati; Nuove accuse a Farage su affari privati e case non dichiarate; Vecchi contrasti e nuove incoerenze; Dalla Brexit al ‘Breturn’?.

Il Regno Unito ha dato priorità ai legami con gli Emirati Arabi Uniti piuttosto che a evitare atrocità di massa in Sudan, verrà detto ai parlamentari reddit

Migranti, cosa è il piano di deportazione di Farage e perché riguarda anche i regolari. Starmer furiosoIl piano di Nigel Farage, leader di Reform UK, di deportare centinaia di migliaia di migranti legali sta scuotendo le fondamenta politiche del Regno Unito e rischia di innescare una frattura ... ilmessaggero.it

Musk contro il leader del Reform Uk Farage: sull'immigrazione è deboleMartedì Farage ha giurato di far uscire il Regno Unito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e di avviare deportazioni di massa di chiunque sia arrivato nel Paese illegalmente Il miliardario ... it.euronews.com