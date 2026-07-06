Regno Unito Farage ancora nei guai per i regali non dichiarati

Da repubblica.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il leader di Reform UK è indagato per donazioni in denaro non dichiarate e l’utilizzo di un appartamento. Le autorità hanno aperto un procedimento sulla trasparenza finanziaria, con il possibile rischio di perdere il seggio parlamentare. Voci di un suo possibile ritiro dalla politica si fanno più insistenti. La vicenda si aggiunge a precedenti controversie legate alla gestione delle risorse e alla conformità alle norme di trasparenza.

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Donazioni in denaro e l’uso di un appartamento: il leader di Reform Uk rischia il seggio e aumentano le voci di un addio alla politica. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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