Ramona regina della maratona a 47 anni È tra le prime dieci reggiane di sempre

Da sport.quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 47 anni ha concluso la maratona di Barcellona al 52° posto assoluto, prima tra le italiane, con un tempo di 2 ore 55 minuti e 13 secondi. Ha partecipato a quattro maratone dal 2024 e si trova tra le prime dieci reggiane di sempre in questa disciplina. È uscita dal nulla, secondo quanto riferito, e ha ottenuto questo risultato senza precedenti nella sua carriera.

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Praticamente uscita dal nulla: Ramona Ferrari, scandianese di 47 anni, ha corso quattro maratone dal 2024 ad oggi e quella di Barcellona l’ha chiusa al 52° posto assoluto, prima delle italiane, nello straordinario tempo di 2 ore 55 minuti e 13 secondi. Un abbaglio? No, perché a Città del Capo ha corso in 2h.56’41’’, arrivando 29ª e ancora prima delle italiane. Poi di poco sopra le tre ore, anche Venezia e Padova. Per capire il livello di questi tempi, la Ferrari è tra le prime dieci reggiane di sempre, comprendendo pure la comasca Ivana Iozzia e la sassolese Laura Ricci. Ovviamente tutte vantano i primati da assolute e non da master. Allora Ramona, possiamo chiederle da dove salta fuori? "Per i livelli cronometrici che ho raggiunto, la prima a chiedermelo sono io. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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ramona regina della maratonaRamona regina della maratona a 47 anni È tra le prime dieci reggiane di sempreMai fatto nulla, poi due anni fa ho iniziato a correre per divertirmi, fino a fermare il tempo a 2 ore e 55’. Sono la prima a essere sorpresa ... sport.quotidiano.net

ramona regina della maratonaRamona, queen of the marathon at 47, is among the top ten runners from Reggio Emilia ever.I've never done anything, then two years ago I started running for fun, until I stopped time at 2 hours and 55 minutes. I'm the first to be surprised. ... sport.quotidiano.net

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