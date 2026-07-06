Una donna di 47 anni ha concluso la maratona di Barcellona al 52° posto assoluto, prima tra le italiane, con un tempo di 2 ore 55 minuti e 13 secondi. Ha partecipato a quattro maratone dal 2024 e si trova tra le prime dieci reggiane di sempre in questa disciplina. È uscita dal nulla, secondo quanto riferito, e ha ottenuto questo risultato senza precedenti nella sua carriera.

Praticamente uscita dal nulla: Ramona Ferrari, scandianese di 47 anni, ha corso quattro maratone dal 2024 ad oggi e quella di Barcellona l’ha chiusa al 52° posto assoluto, prima delle italiane, nello straordinario tempo di 2 ore 55 minuti e 13 secondi. Un abbaglio? No, perché a Città del Capo ha corso in 2h.56’41’’, arrivando 29ª e ancora prima delle italiane. Poi di poco sopra le tre ore, anche Venezia e Padova. Per capire il livello di questi tempi, la Ferrari è tra le prime dieci reggiane di sempre, comprendendo pure la comasca Ivana Iozzia e la sassolese Laura Ricci. Ovviamente tutte vantano i primati da assolute e non da master. Allora Ramona, possiamo chiederle da dove salta fuori? "Per i livelli cronometrici che ho raggiunto, la prima a chiedermelo sono io. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Si parla di: Ramona regina della maratona a 47 anni È tra le prime dieci reggiane di sempre.

Ramona regina della maratona a 47 anni È tra le prime dieci reggiane di sempreMai fatto nulla, poi due anni fa ho iniziato a correre per divertirmi, fino a fermare il tempo a 2 ore e 55’. Sono la prima a essere sorpresa ... sport.quotidiano.net

Ramona, queen of the marathon at 47, is among the top ten runners from Reggio Emilia ever.I've never done anything, then two years ago I started running for fun, until I stopped time at 2 hours and 55 minutes. I'm the first to be surprised. ... sport.quotidiano.net