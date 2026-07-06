Raimondo torna al Frosinone | raggiunto l' accordo con il Bologna

Antonio Raimondo è pronto a tornare al Frosinone per giocarsi la promozione in Serie A. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il club ciociaro avrebbe raggiunto un accordo con il Bologna sulla base di un prestito, ancora da capire se secco o con dirittoobbligo di riscatto. Nonostante l'idea iniziale di Domenico Tedesco di valutare il classe 2004 nel corso del ritiro rossoblù, Raimondo ha spinto per un ritorno al Frosinone, conscio di avere anche più possibilità di partire titolare. Nell'ultima stagione in Serie B, il centravanti ha collezionato 11 gol e 1 assist in 36 presenze. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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