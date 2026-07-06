La velostazione di Legnano, progettata per incentivare l’uso della bicicletta e ridurre i furti, non ha impedito i continui furti di biciclette. Nonostante le aspettative, i furti persistono nella struttura, senza che siano stati adottati interventi efficaci per fermarli. La struttura, pensata per favorire la mobilità sostenibile, non ha ancora raggiunto l’obiettivo di prevenire i furti di biciclette.

LEGNANO (Milano) Doveva essere il sistema per spingere i legnanesi a usare senza timore la bicicletta per raggiungere la stazione, capace di far diventare furti solo un ricordo. Invece anche la velostazione, realizzata in un magazzino a pochi passi dai binari, non è per nulla sicura: anzi, l’impressione è che qui i ladri di biciclette possano lavorare indisturbati. A portare in primo piano questo problema sono stati gli eventi delle ultime settimane, caratterizzate da segnalazioni di furti avvenuti nella velostazione inaugurata alcuni mesi fa. Uno spazio al quale si accede con la tessera sanitaria: il documento, però, viene utilizzato dagli utenti per entrare nella velostazione ma non viene registrato dal sistema, rendendo così questa procedura inutile per risalire agli autori dei furti di biciclette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raid continui. La velostazione non ferma i ladri di biciclette

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