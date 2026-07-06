Ragazzino specializzato in truffa con estorsione ai danni di un anziano | arrestato minorenne

Un minorenne è stato arrestato dai carabinieri di Imola per aver messo a segno una truffa e aver tentato di estorcere denaro a un anziano. Il ragazzo è stato fermato in flagranza di reato dai militari del Radiomobile durante un intervento. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione mirata a fermare i comportamenti illegali di giovani coinvolti in attività fraudolente.

Imola, 6 luglio 2026 – Un’altra truffa messa a segno, un altro giovanissimi truffatore bloccato dai carabinieri. Questa volta, addirittura minorenne. A bloccare in flagrante il ragazzino sono stati l’altro giorno i militari del Radiomobile di Imola, che lo hanno arrestato per estorsione in concorso aggravata. Perché il giovanissimo non si sarebbe limitato a raggirare la sua vittima che, restia a consegnare i suoi beni allo sconosciuto, sarebbe stata minacciata di conseguenze penali da quest’ultimo. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacale-estorsioni-del-finto-maresciallo-df724694 I controlli dei militari . L’arresto è stato eseguito... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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