È stata avviata una raccolta fondi per coprire le spese del funerale di un uomo di 62 anni ucciso con una coltellata al braccio, nel pomeriggio di mercoledì scorso. La vittima, residente in città, è deceduta per dissanguamento nella sua mansarda, dopo l’aggressione da parte della compagna. La donna è stata fermata e si trova sotto indagine.

Una raccolta fondi per Marco Pennesi, il 62enne civitanovese ucciso con una coltellata al braccio nel pomeriggio di mercoledì scorso dalla compagna, Isabella Di Mattia, e morto dissanguato nella sua mansarda in viale Matteotti. A organizzare la colletta sono gli amici del civitanvese, per sostenere le spese del funerale, che però non è ancora stato fissato. Un gesto di vicinanza alla famiglia di Pennesi, ma anche un modo per ricordarlo. A farsi portavoce dell’iniziativa è stato Roberto Angelini, amico fraterno di Pennesi. "Ho due anni più di Marco, ma siamo cresciuti insieme. Le nostre famiglie si conoscevano già da prima che nascessimo – ha raccontato –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raccolta fondi per il funerale di Pennesi

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