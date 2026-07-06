In pieno luglio, molte persone preferiscono outfit pratici e freschi per affrontare il caldo, scegliendo spesso capi semplici come il classico blu o nero. Tuttavia, una nuova alternativa si fa strada: un modello di capo più sofisticato, che si differenzia dalla tradizionale versione bianca. La scelta di tessuti leggeri e colori più scuri si combina con la volontà di mantenere un look curato senza rinunciare alla comodità.

Il caldo intenso del mese di luglio spesso fa mettere da parte la voglia di ingegnarsi per trovare nuove soluzioni outfit da sfoggiare ogni giorno. Quello che si cerca sono combinazioni facili e funzionali che aiutino a combattere la canicola ma che, allo stesso tempo, non ci facciano rinunciare allo stile. Shorts e camicie bianche sono scelte molto gettonate, accanto agli abiti leggeri e ai prendisole. Ma esistono anche abbinamenti che possano scombinare le carte al punto giusto senza per forza dove fare nuovi acquisti. Uno di questi mette insieme camicia a quadri e minigonna. La prima prende il posto della più classica versione bianca o azzurra. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Questo capo classico diventa un’alternativa inedita all'intramontabile versione bianca

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