Quelli che non mollano mai Ferri ’Gnacca’ e Donati sono d’oro

Tre giocatori sono stati riconosciuti come i più determinati, mantenendo alta la loro presenza in campo nonostante le sfide. Sono stati definiti “d’oro” per la loro tenacia e costanza nel portare avanti l’attività sportiva, anche in momenti difficili. Le loro carriere sono caratterizzate da una forte passione per il basket e dalla capacità di reagire alle avversità, contribuendo con impegno alle rispettive squadre.

Sono quelli che non mollano, quelli che il basket gli scorre nelle vene da sempre e che non sanno resistere quando arriva la chiamata. E come potrebbero se quella convocazione è pure colorata di azzurro? Così tre cestisti pesaresi si sono appena messi la medaglia d’oro al collo ai Campionati Fimba riservati alle categorie Over: Michele Ferri (classe ‘85) ha trionfato con l’Over 40 battendo in finale la Grecia, Marco Gnaccarini (classe ‘81) ha vinto con l’Over 45 sconfiggendo all’ultimo atto la Germania, Francesco Donati (classe ‘70) sale sul gradino più alto del podio con l’Over 55, di cui è pure capitano, mettendo al tappeto la Croazia.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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