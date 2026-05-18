Durante la giornata di ieri al Foro Italico, il tennis italiano ha vissuto momenti significativi. Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno vinto il titolo nel doppio e successivamente hanno lasciato il campo centrale. Nel frattempo, il giovane talento Sinner è stato protagonista di un’intervista a ‘Che tempo che fa’, dove ha sottolineato l’importanza dei giorni di riposo e ha dichiarato di non voler confrontarsi con i Big3. La giornata ha segnato un passo importante per il tennis nazionale e per il giocatore.

La domenica che il tennis italiano ha vissuto ieri entrerà di diritto nella storia. Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno conquistato il trofeo nel doppio prima di lasciare il campo centrale del Foro Italico nelle mani di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha battuto poche ore dopo Casper Ruud aggiudicandosi il titolo degli Internazionali d’Italia ed aggiungendo alla sua bacheca l’ultimo Masters 1000 mancante. Nella serata di ieri, dopo la cerimonia di premiazione e la consueta conferenza stampa, l’altoatesino è anche intervenuto nella trasmissione televisiva Che Tempo Che Fa condotta da Fabio Fazio. Dopo il lungo applauso tributatogli, Sinner ha subito voluto condividere la vittoria con i tifosi: “Abbiamo vinto insieme, ormai sono due settimane che sono a Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner a ‘Che tempo che fa’: “Anche due giorni di riposo sono oro. Non mi metterò mai a confronto con i Big3”

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Sinner a Che tempo che fa: «Settimane toste a Roma, ma il pubblico mi ha aiutato»

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