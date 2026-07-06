Dopo quattro anni di procedimento, la Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per un furto di fieno. Il caso, iniziato con un processo di primo grado, si è concluso con una sentenza definitiva, senza modifiche rispetto alle decisioni precedenti. La vicenda ha coinvolto accuse di furto di materiale agricolo, con le parti che si sono opposte nelle varie fasi di giudizio. La sentenza ha chiarito la responsabilità dell’imputato, confermando la condanna.

Un contenzioso durato quattro anni si conclude con un sostanziale nulla di fatto. Come raccontato da Il Giorno, la "guerra del fieno e dell’erba tagliata sottratta senza autorizzazione" è terminata in Cassazione con una decisione quantomeno salomonica: si è infatti deciso di dare torto all’imputato, riconoscendogli tuttavia la non punibilità per la “tenuità” di ciò di cui viene accusato., Tutto era iniziato quasi un lustro fa quando un coltivatore sessantottenne di Tremezzina, in provincia di Como, aveva continuato a tagliare l’erba per il fieno destinato ai suoi animali su un terreno la cui proprietaria era intanto deceduta. Fino alla morte... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Quattro anni per giudicare un furto di fieno, caso finalmente chiuso in Cassazione

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