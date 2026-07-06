Furto di erba per fare il fieno | 4 anni di ricorsi caso chiuso in Cassazione

Da ilgiorno.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato condannato in via definitiva per aver rubato erba da utilizzare come fieno. La vicenda, durata quattro anni tra ricorsi e passaggi giudiziari, si è conclusa in Cassazione. La corte ha stabilito che il fatto non è punibile per “tenuità del fatto”, ma ha confermato la condanna per furto. La decisione ha chiuso la lunga disputa legale.

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Tremezzina (Como) – La guerra dell’erba tagliata e del fieno sottratto senza autorizzazione è arrivata in Cassazione, che alla fine ha dato torto all’imputato, riconoscendogli però il diritto a ottenere la non punibilità per “tenuità del fatto”. Un contenzioso iniziato quattro anni fa quando un coltivatore di 68 anni dell’alto lago aveva continuato a tagliare l’erba per il fieno destinato ai suoi animali, su un terreno la cui proprietaria era nel frattempo deceduta. La f iglia della donna, che lo aveva ereditato nel 2021, contrariamente a quanto sempre fatto dalla madre, aveva messo fine a quell’abitudin e, comunicando all’uomo che da quel momento gli era vietato l’accesso al fondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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