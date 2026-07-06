A quasi un anno dal voto, sono oltre 40 i candidati che sono stati collegati alla corsa per la guida del municipio. Questa cifra indica una vasta gamma di nomi e possibili candidati, senza che nessuno abbia ancora ufficialmente conquistato il ruolo. La lista si allunga senza che si sia delineata una candidatura chiara o un fronte definito. La situazione rimane fluida, senza segnali di una scelta imminente o di un fronte compatto.

C’è una statistica che dovrebbe far riflettere più di ogni sondaggio: a quasi un anno dal voto, i nomi accostati alla poltrona di Palazzo Marino hanno superato quota 40. Siamo all’iperbole. Tra dichiarati, disponibili, sussurrati e rassegnati loro malgrado a comparire nella partita, la contesa per succedere a Giuseppe Sala ha già prodotto più candidati di quanti Milano ne abbia mai visti. E altri se ne aggiungeranno, da qui alle elezioni c’è ancora tempo. Il problema però non è la quantità, che pure fa specie. È che dietro l’abbondanza si intuisce una buona dose di imbarazzo, forse perché nessuno, a destra come a sinistra, ha ancora capito bene quale città vuole amministrare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Quaranta candidati per Palazzo Marino e nessuna idea di Milano

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Quaranta candidati per Palazzo Marino e nessuna idea di MilanoA quasi un anno dalle Comunali di Milano, oltre 40 nomi circolano per Palazzo Marino. Ma il vero nodo è capire quale città la politica vuole amministrare. lettera43.it