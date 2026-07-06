Milano tra autocandidati e primarie si guarda già alle Comunali 2027 | la corsa dei big per Palazzo Marino

A pochi giorni dalle elezioni amministrative, a Milano si parla già delle prossime comunali del 2027. Nel campo del centrosinistra, si sono susseguite diverse candidature per la carica di sindaco, tanto che un comunicato congiunto ha cercato di ridimensionare questa “vivacità”. La nota è stata diffusa con l’intento di scoraggiare ulteriori annunci di candidature, evidenziando come nel partito ci siano già molte proposte per la corsa a palazzo Marino.

Milano – “Vivacità”: così il centrosinistra milanese ha definito il continuo fiorire, nel proprio campo, di candidati sindaci di Milano. L’ha fatto pochi giorni fa, in una nota unitaria diramata con lo scopo di scoraggiarla, tanta vivacità. “Milano ha bisogno di una proposta di governo solida e credibile. Ogni scelta sarà valutata solo da settembre”: questo, in sintesi, il messaggio lanciato dai partiti della coalizione. Ma nel campo avverso, quello del centrodestra, le fioriture sono persino più copiose. Un vero e proprio casting, quello per la successione al sindaco Giuseppe Sala, eletto col centrosinistra, al suo secondo mandato e quindi non ricandidabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, tra (auto)candidati e primarie si guarda già alle Comunali 2027: la corsa dei big per Palazzo Marino

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