Flavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon 2026, eguagliando il risultato dell’anno precedente. Con questa prestazione, il suo punteggio nel ranking ATP si mantiene a 3460 punti, identico a prima del torneo. Tuttavia, grazie ai punti guadagnati, sale dall’ottavo al settimo posto virtuale e si avvicina alla top 5.

Flavio Cobolli si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon 2026 di tennis ed ha così eguagliato il risultato dello scorso anno: nel ranking ATP, dunque l’azzurro torna a quota 3460, come prima del torneo, ma passa dal 10° all’ottavo posto virtuale. Cobolli ha raggiunto al massimo il decimo posto in classifica, quindi al momento ritocca virtualmente il proprio best ranking, ma l’azzurro ora può davvero guardare davanti a sé: se dovesse spingersi in semifinale, Cobolli si porterebbe a quota 3860, al sesto posto virtuale. La scalata proseguirebbe con l’andare del torneo: raggiungendo la finale l’azzurro salirebbe a quota 4360 punti, che al momento vale il quinto posto virtuale, infine la vittoria del torneo lo proietterebbe a quota 5060, in quarta posizione potenziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Quante posizioni guadagna Flavio Cobolli nel ranking ATP? Addirittura la top5 é possibile!

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