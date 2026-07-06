Marco Columbro ha raccontato di aver trascorso 25 giorni in coma a causa di un’emorragia cerebrale. Successivamente è stato scoperto che aveva un aneurisma, considerato una mina vagante pronta a esplodere. Dopo il risveglio, ha dovuto imparare di nuovo a vivere. Columbro ha condiviso questa esperienza durante un episodio del podcast “Supernova”.

È Marco Columbro il nuovo ospite di “Supernova”, il podcast di Alessandro Cattelan. Il conduttore ha raccontato degli anni che hanno segnato la sua carriera: il successo, il legame con Berlusconi, il coma di 25 giorni che ha cambiato la sua vita. Nel 2001 è stato colpito da un aneurisma cerebrale: “Quando esci da un coma di 25 giorni, devi rimparare a vivere. Io ho avuto un’emorragia cerebrale, ma a causa di questo hanno scoperto che avevo un aneurisma, una mina vagante pronta a esplodere, ma per fortuna è stata clippata. Quindi è stata anche una fortuna aver avuto l’emorragia, in un certo senso, perché altrimenti non avrei mai saputo di avere un aneurisma, dato che non ti dà nessun sintomo, è asintomatico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando esci da un coma di 25 giorni, devi rimparare a vivere. Io ho avuto un’emorragia cerebrale, poi hanno scoperto che avevo un aneurisma, una mina vagante pronta a esplodere”: così Marco Columbro

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Drugged by his fiancée, he ends up with a fierce female general, joining forces to change fate!

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