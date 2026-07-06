Quando arriva il rimborso del 730? Ecco il calendario 2026 per dipendenti e pensionati

I primi rimborsi IRPEF del modello 730 per i lavoratori dipendenti sono stati erogati con le retribuzioni di luglio 2026. Per i pensionati, le operazioni di conguaglio INPS sono iniziate con la rata di agosto. Il calendario di pagamento per il 2026 varia in base alla data di presentazione e alla categoria.

Quando arriva il rimborso del 7302026? Ecco il calendario per dipendenti e pensionati in base alla data di presentazione. Con le retribuzioni di luglio 2026 sono partiti i primi rimborsi IRPEF del modello 7302026 per i lavoratori dipendenti; per i pensionati le operazioni di conguaglio INPS iniziano con la rata di agosto. Non esiste una data uguale per tutti: il mese di accredito dipende da quando è stata trasmessa la dichiarazione e dalla presenza o meno di un sostituto d'imposta. Come funziona il rimborso Il rimborso è erogato per conto dell'Erario dal sostituto d'imposta indicato in dichiarazione (datore di lavoro o ente... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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QUANDO ARRIVA IL RIMBORSO 730 Calendario 2026 per DIPENDENTI, PENSIONATI e SENZA SOSTITUTO

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