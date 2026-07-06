Oggi, un’ondata di caldo intenso ha portato temperature superiori ai 38 gradi in diverse zone. L’anticiclone subtropicale è tornato a dominare il clima, facendo dimenticare le giornate più miti della settimana scorsa. Le temperature sono in aumento, e si prevede che questa condizione perduri nelle prossime ore. Nessuna variazione significativa è stata registrata nelle previsioni meteorologiche rispetto alle ultime giornate.

Roma, 6 luglio 2026 – Riecco l’anticiclone subtropicale. Ormai solo un ricordo le giornate della scorsa settimana che hanno segnato una pausa dal caldo intenso sul Belpaese. Da giovedì le temperature saranno a dir poco elevate, con picchi sopra i 38 gradi. Ma il clima rovente, soprattutto nel settentrione, sarà “ più sopportabile rispetto alla scorsa ondata”, sottolinea Edoardo Ferrara meteorologo di 3BMeteo. In Sud Italia atteso caldo estremo nel weekend, mentre saranno possibili temporali localizzati nel Nord-est e lungo l’Appennino. Durante tutta l’estate il caldo “non ci abbandonerà”. Cosa aspettarsi da questa nuova ondata di calore? “In... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quando arriva il caldo rovente (di nuovo): picchi oltre i 38 gradi. “Vi spiego le differenze di questa ondata”

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