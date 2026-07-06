Qualiano perdita d’acqua in via Falcone | allarme tra i residenti
Una perdita d’acqua continua da giorni in via Falcone a Qualiano. I residenti sono preoccupati per la sicurezza, poiché il flusso non si interrompe. Oltre alle segnalazioni di rifiuti e degrado, questa situazione ha suscitato attenzione tra gli abitanti della zona. La perdita ha creato un allarme tra i cittadini, che chiedono interventi immediati per risolvere il problema. Nessuna informazione ufficiale è stata comunicata sulle cause o sui tempi di riparazione.
Segnalata una perdita d’acqua in via Falcone a Qualiano: da giorni il flusso non si interrompe, cittadini preoccupati per la sicurezza. Non arrivano soltanto segnalazioni di rifiuti e degrado dal territorio di Qualiano. Questa volta l’attenzione si sposta su via Falcone, dove i residenti denunciano una perdita d’acqua che andrebbe avanti da almeno una settimana. Una situazione che sta generando preoccupazione tra chi vive nella zona e assiste quotidianamente allo spreco continuo di acqua. Acqua in strada da giorni. Secondo il racconto del cittadino che ha segnalato la criticità alla redazione, l’acqua scorrerebbe senza interruzioni ormai da diversi giorni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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