Qualiano perdita d’acqua in via Falcone | allarme tra i residenti

Notizia in breve

Una perdita d’acqua continua da giorni in via Falcone a Qualiano. I residenti sono preoccupati per la sicurezza, poiché il flusso non si interrompe. Oltre alle segnalazioni di rifiuti e degrado, questa situazione ha suscitato attenzione tra gli abitanti della zona. La perdita ha creato un allarme tra i cittadini, che chiedono interventi immediati per risolvere il problema. Nessuna informazione ufficiale è stata comunicata sulle cause o sui tempi di riparazione.