Perdita nella condotta acqua col contagocce tra Giostra e via Palermo

Notizia in breve

Da ieri sera, i tecnici di Amam stanno intervenendo nella zona di Badiazza per riparare una perdita d’acqua. La perdita si trova nell’alveo torrentizio tra Giostra e via Palermo. La riparazione è resa più complessa dal fatto che l’area è stata oggetto di decespugliatura nei giorni scorsi, operazione che ha permesso di raggiungere e intervenire sulla condotta danneggiata. La perdita provoca una portata d’acqua molto ridotta tra le due vie.