Perdita nella condotta acqua col contagocce tra Giostra e via Palermo
Da ieri sera, i tecnici di Amam stanno intervenendo nella zona di Badiazza per riparare una perdita d’acqua. La perdita si trova nell’alveo torrentizio tra Giostra e via Palermo. La riparazione è resa più complessa dal fatto che l’area è stata oggetto di decespugliatura nei giorni scorsi, operazione che ha permesso di raggiungere e intervenire sulla condotta danneggiata. La perdita provoca una portata d’acqua molto ridotta tra le due vie.
Tecnici Amam a lavoro da ieri sera nella zona di Badiazza. Necessario riparare una perdita che è stata riscontrata nell’area dell’alveo torrentizio oggetto per questo, nei giorni scorsi, di un’opera di decespugliazione necessaria per consentire alle maestranze di rintracciare e raggiungere il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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