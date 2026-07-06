La Cina ha presentato un sistema di lancio di droni e aerei che utilizza una catapulta elettromagnetica mobile. Un video mostra un drone decollare da una pista formata da tre camion collegati, che funzionano come una base mobile. Questa tecnologia permette di creare basi di lancio temporanee ovunque, grazie a un sistema che può essere trasportato e attivato in diversi luoghi. La dimostrazione è stata diffusa sui social cinesi.

La Cina ha mostrato per la prima volta in azione la sua nuova catapulta elettromagnetica mobile per il lancio di velivoli. Un video diffuso sui social cinesi ritrae un drone decollare da una pista composta da tre camion collegati tra loro. Si tratta di un sistema modulare che può essere trasportato su strada e installato in tempi rapidi, o meglio ancora, di una versione terrestre della tecnologia EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System), la stessa utilizzata sulle portaerei di ultima generazione, ma adattata per operare lontano dalle basi tradizionali. Il sistema era apparso per la prima volta alla fine del 2025 a bordo della nave cargo Zhong Da 79, insieme ad altre piattaforme militari containerizzate, ma finora non era mai stato visto durante un lancio reale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Può lanciare aerei e droni”: ecco il sistema cinese che crea “basi mobili” ovunque

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