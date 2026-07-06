Durante l’allenamento negli Stati Uniti, Christian Pulisic ha affermato che la squadra crede di poter vincere il Mondiale. Ha anche commentato la situazione attorno a Balogun, senza entrare nei dettagli. La squadra si prepara per la partita contro il Belgio, mentre il giocatore cerca di mantenere alta la fiducia nonostante le polemiche recenti. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di grande attesa, presso la sede di allenamento vicino a Seattle.

Nel cuore della University of Washington, alle porte di Seattle, qui dove gli Stati Uniti si allenano per la partita della vita contro il Belgio, Christian Pulisic prepara una delle sue diavolerie: vuole surfare sull’entusiasmo popolare, verso i quarti e oltre le polemiche furibonde del caso Balogun. "Siamo felicissimi per lui – ha detto subito la stella americana del Milan -. Vederlo con quel sorriso stampato in faccia dice tutto: Folarin merita di giocare una partita come questa e averlo con noi ci dà una spinta enorme". Pulisic, il Belgio, e non solo, considera questa decisione una grande ingiustizia. "Se riguardate il fallo, non c'era alcuna intenzione di far male. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pulisic lancia gli Usa: "Crediamo di poter vincere questo Mondiale. E su Balogun..."

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