Procreazione assistita al San Camillo l’esame preimpianto per le malattie rare
Al San Camillo-Forlanini è stato avviato il servizio di Diagnosi genetica preimpianto (Pgt), diventando il primo ospedale pubblico del Lazio a offrire questo esame. Il test viene eseguito durante il processo di procreazione assistita e permette di individuare malattie genetiche rare nei geni degli embrioni prima dell’impianto. La procedura si rivolge a coppie considerate ad alto rischio di trasmettere malattie genetiche ai figli.
Il San Camillo-Forlanini attiva il servizio di Diagnosi genetica preimpianto (Pgt) e diventa il primo polo pubblico del Lazio a offrire questo esame alle coppie ad alto rischio di trasmettere ai figli una malattia genetica rara con la procreazione assistita. Il nuovo servizio, affidato alla Uoc Laboratorio di Genetica medica, punta a colmare un vuoto nell’offerta sanitaria regionale, evitando ai pazienti di rivolgersi esclusivamente a strutture private, spesso fuori Regione e con costi elevati. La diagnosi genetica preimpianto rappresenta la forma più precoce di diagnosi prenatale oggi disponibile. Viene eseguita attraverso una biopsia... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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