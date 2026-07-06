Premio Strega 2026 finale in Campidoglio | candidati orari e luoghi delle dirette gratuite

Il 8 luglio 2026 si svolgerà in Piazza del Campidoglio la finale dell’80ª edizione del Premio Strega, uno degli eventi letterari più importanti in Italia. La serata sarà accessibile gratuitamente e trasmessa in diretta, coinvolgendo il pubblico in un appuntamento che si svolgerà nel cuore di Roma. La manifestazione si inserisce in un percorso che vede la città come protagonista, con la conclusione del premio che valorizza gli spazi pubblici e la cultura locale.

Roma, 6 luglio 2026 – Il Premio Strega attraversa Roma e si apre alla città. Martedì 8 luglio 2026, Roma Capitale ospiterà in Piazza del Campidoglio la serata finale dell’ 80ª edizione del più prestigioso premio letterario italiano, in un appuntamento che unisce cultura, partecipazione e valorizzazione degli spazi cittadini. La finale non resterà confinata al Campidoglio. L’obiettivo dell’iniziativa è rendere il Premio Strega un’esperienza condivisa, accessibile e diffusa, permettendo a cittadini e cittadine di seguire la fase conclusiva della serata anche in altri luoghi della Capitale. Premio Strega 2026, finale in Campidoglio. La serata finale dell’80ª edizione si svolgerà nella cornice di Piazza del Campidoglio, uno dei luoghi simbolo di Roma. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Premio Strega a Benevento. In finale sestina guidata da Michele Mari.

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Il Premio Strega attraversa Roma e si apre alla città! L’8 luglio 2026 Roma Capitale ospiterà in Piazza del Campidoglio la serata finale dell’80ª edizione del più prestigioso premio letterario italiano. Info ow.ly/ISnQ50ZkiK2 x.com

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