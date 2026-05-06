Dopo l’annuncio dei dodici autori finalisti, i candidati al Premio Strega 2026 sono arrivati a Parigi. La loro presenza nella capitale francese si inserisce in un appuntamento internazionale dedicato alla promozione della letteratura italiana. L’evento si svolge in concomitanza con incontri e presentazioni, offrendo un’occasione di visibilità ai partecipanti. La visita a Parigi si inserisce in un momento di scambio culturale tra i due paesi.

? Cosa scoprirai Chi sono i dodici autori che hanno conquistato Parigi?. Come influenzerà questo arrivo il rapporto culturale tra Italia e Francia?. Quali temi affrontano i romanzi selezionati per l'ottantesima edizione?. Perché la letteratura diventa uno strumento diplomatico per il gemellaggio Roma-Parigi?.? In Breve I dodici candidati includono Maria Attanasio, Ermanno Cavazzoni, Teresa Ciabatti e altri autori.. L'evento presso l'Istituto di Antonio Calabi segue la serata su Leonardo del 4 maggio.. La mostra celebra il settantesimo anniversario del gemellaggio tra Roma e Parigi nel 2026.. La lista dei contendenti è stata annunciata ufficialmente lo scorso 1 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Premio Strega 2026: i 12 candidati sbarcano a Parigi

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