Portonovo malore sulla barca a vela | una 62enne subito soccorsa

Una donna di 62 anni ha accusato un malore mentre si trovava a bordo di una barca a vela davanti alla spiaggia di Portonovo. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e la donna è stata assistita sul posto. Sul luogo sono intervenuti un'ambulanza e un'intera squadra di emergenza. La donna è stata poi trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

Attimi di apprensione ieri mattina a largo delle acque di Portonovo, dove una donna di 62 anni ha accusato un malore a bordo di una barca a vela davanti alla spiaggia della baia. Scattato l’allarme al 112, la catena dei soccorso si è attivata con grande prontezza: il gommone di salvamento che presidia il litorale ha raggiunto in pochi minuti la barca, ha recuperato la sessantaduenne e l’ha portata a riva, dove l’equipaggio della Croce Gialla, già pronto sul Molo, l’ha presa in carico e trasferita a Torrette. Le sue condizioni non destano particolare allarme, il codice assegnato è di media gravità. Non solo il mare ha tenuto impegnati i soccorritori, anche la terraferma è stata presidiata dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Colta da malore a bordo di una barca a vela a Portonovo, 62enne portata in ospedale x.com

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