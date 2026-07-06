Portogallo-Spagna | dove vederla in tv Rai o Dazn orario e formazioni ufficiali degli ottavi

Da ilmessaggero.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Portogallo e Spagna negli ottavi di finale si può seguire in diretta su Rai e Dazn, con orario ancora da comunicare. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e vedono Cristiano Ronaldo, prossimo a concludere la carriera, contrapposto a Lamine Yamal, giovane talento emergente. La sfida rappresenta anche un confronto tra due generazioni di calciatori.

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Quello tra Portogallo e Spagna non è soltanto un derby iberico o una finale anticipata, ma è anzitutto uno scontro tra due generazioni: da una parte c'è Cristiano Ronaldo, il Re pronto ad abdicare e a lasciare il suo trono; dall'altra Lamine Yamal, il principe che vuole prendersi la corona del calcio mondiale. I due sono pronti a sfidarsi, in un duello che corrisponde all'ultimo ballo per il fuoriclasse portoghese e all'esordio mondiale dell'enfant prodige della Spagna. La squadra guidata da Martinez è reduce dalla vittoria in rimonta contro la Croazia, le Furie Rosse invece hanno travolto l'Austria. Si preannuncia una sfida equilibrata dove l'ago della bilancia potrebbero spostarlo le giocate individuali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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