Brasile-Norvegia | dove vederla in tv Rai o Dazn orario e formazioni ufficiali degli ottavi

La partita tra Brasile e Norvegia si gioca oggi negli ottavi di finale. La trasmissione è prevista su Rai e Dazn, con orario ancora da confermare. Le formazioni ufficiali sono state annunciate: il Brasile schiera la squadra di Ancelotti, mentre la Norvegia si affida a Haaland. È uno degli incontri più attesi di questa fase del torneo.

È indubbiamente uno degli ottavi più interessanti da vedere: da una parte il Brasile di Ancelotti, capace di rialzarsi dopo un avvio stentato; dall'altra la Norvegia di Haaland, che non vuole smettere di sognare. In palio c'è la qualificazione ai quarti di finale. Il tecnico della Selecao ha dovuto sciogliere qualche nodo del reparto offensivo, mentre gli europei continueranno a puntare sul proprio attacco e su Odegaard a supporto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Brasile-Norvegia: Haaland può eliminare la Selecao Pronostico Mondiali

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Brasile-Norvegia: dove vederla in tv (Rai o Dazn), orario e probabili formazioni degli ottaviLa partita tra Brasile e Norvegia si gioca negli ottavi di finale, con la trasmissione prevista su Rai e Dazn.

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Ciao dall'Inghilterra, come si sente il Brasile riguardo alla Coppa del Mondo e alla squadra attuale? reddit