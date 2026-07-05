Brasile-Norvegia | dove vederla in tv Rai o Dazn orario e formazioni ufficiali degli ottavi

Da ilmessaggero.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Brasile e Norvegia si gioca oggi negli ottavi di finale. La trasmissione è prevista su Rai e Dazn, con orario ancora da confermare. Le formazioni ufficiali sono state annunciate: il Brasile schiera la squadra di Ancelotti, mentre la Norvegia si affida a Haaland. È uno degli incontri più attesi di questa fase del torneo.

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È indubbiamente uno degli ottavi più interessanti da vedere: da una parte il Brasile di Ancelotti, capace di rialzarsi dopo un avvio stentato; dall'altra la Norvegia di Haaland, che non vuole smettere di sognare. In palio c'è la qualificazione ai quarti di finale. Il tecnico della Selecao ha dovuto sciogliere qualche nodo del reparto offensivo, mentre gli europei continueranno a puntare sul proprio attacco e su Odegaard a supporto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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