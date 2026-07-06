Portogallo il sogno di Ronaldo muore all’ultimo respiro | la Spagna è ai quarti

Il Portogallo viene eliminato ai quarti di finale dopo aver subito un gol al 90’ da parte della Spagna. La squadra portoghese ha cercato di resistere fino all’ultimo, ma il gol decisivo di Mikel Merino ha deciso la partita. La sconfitta lascia i lusitani fuori dal torneo, nonostante gli sforzi nel corso dell’intera gara. La partita si è conclusa con la vittoria della Spagna e la qualificazione ai quarti di finale.

New York, 6 luglio 2026 – Il tempo di Cristiano Ronaldo si ferma a un passo dai quarti. Il Portogallo lotta, spinge, prova a restare aggrappato alla partita fino all’ultimo pallone, ma viene punito al 90’ dal gol di Mikel Merino, che regala alla Spagna la qualificazione e lascia i lusitani con il peso di una beffa difficile da digerire. La sfida si decide quando ormai i supplementari sembrano vicini. Ferran Torres trova Merino sulla sinistra dell’area, il centrocampista spagnolo controlla e batte Diogo Costa con un rasoterra preciso, imparabile. È il lampo che rompe l’equilibrio di una partita intensa, spesso bloccata, giocata più sui nervi che sulla brillantezza. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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