Aiko, 24 anni, è l’unica figlia dell’imperatore e molto amata in Giappone. Tuttavia, la legge attuale non permette alle donne di diventare imperatrici, quindi lei non può succedere al trono. Nonostante la sua popolarità, la sua posizione rimane limitata, e non ci sono possibilità di cambiare questa regola. La sua vicenda riflette le tradizioni e le restrizioni ancora presenti nel sistema monarchico giapponese.

A iko ha ventiquattro anni, è figlia dell’imperatore Naruhito e una delle figure più amate nella famiglia imperiale giapponese. Cresciuta sotto gli occhi di un intero Paese, Aiko, per tradizione, essendo l’unica erede, avrebbe dovuto ottenere il trono che si trasmette per via ereditaria. Ma questa successione non accadrà mai. Nonostante, infatti, il Giappone sia oggi guidato per la prima volta nella sua storia da una premier donna, Sanae Takaichi, la legge appena riformata dal parlamento di Tokyo, riserva il trono ai soli discendenti maschi, formula che esclude Aiko in partenza. Mako del Giappone, la principessa ribelle non torna a casa:... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Popolare, amata, ma senza alcuna possibilità di diventare imperatrice: la vicenda della principessa, unica figlia dell'imperatore Naruhito racconta un Giappone che fatica a lasciare andare le sue tradizioni

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