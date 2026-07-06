Ponte al Pino non finisce qui | ecco il piano di Ferrovie con altre 4 interruzioni fino a novembre

Ferrovie ha annunciato che i lavori al Ponte al Pino continueranno con altre quattro interruzioni programmate fino a novembre. Oltre ai quattro giorni di interruzione già previsti, che si svolgeranno da domani a mercoledì, sono previste ulteriori sospensioni del servizio. I disagi coinvolgeranno la rete ferroviaria di Firenze, della Toscana e dell’intera Italia. La programmazione delle interruzioni si protrarrà nei prossimi mesi, senza indicare date specifiche oltre a quelle imminenti.

I lavori al Ponte al Pino non provocheranno solo questi quattro giorni di fuoco — in particolare da domani a mercoldì — con i disagi che riguarderanno Firenze, la Toscana e l’Italia intera. Perché il programma di interventi di Rete Ferroviaria Italiana prevede altre quattro interruzioni della circolazione ferroviaria. Il primo di questi stop avverrà nella notte tra il 18 e il 19 luglio, con un blocco di otto ore che dovrebbe avere un impatto sui treni limitato alle ultime ore della sera e alle prime della mattina: i lavori si concentreranno sulla posa dei basamenti di cemento armato su cui dovrà poggiare il nuovo ponte carrabile. Nuovo ponte che sarà installato nel secondo grande momento critico dell’operazione Ponte al Pino, che scatterà alle 23 di domenica 26 luglio, fino alle 11 di giovedì 30 luglio. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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