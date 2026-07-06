Il primo giorno di lavori per la rimozione del Ponte al Pino si è concluso senza criticità significative. La circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella è stata interrotta durante le operazioni. Federconsumatori segnala che i disagi sono stati contenuti, ma invita a mantenere alta l’attenzione per eventuali sviluppi. Nessun incidente o problema grave è stato segnalato nel corso della giornata.

Firenze, 6 luglio 2026 - Primo giorno senza particolari criticità per i lavori di rimozione del Ponte al Pino, che hanno comportato l'interruzione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. I disagi per i pendolari, almeno nella giornata di oggi, sono apparsi contenuti, anche se resta alta l'attenzione in vista dei prossimi giorni, quando il flusso di viaggiatori potrebbe aumentare. L’associazione. A fare un primo bilancio è Federconsumatori Toscana, che parla di una gestione complessivamente positiva dell'avvio del cantiere. "Quello che ci viene indicato dai viaggiatori e dai nostri collaboratori – spiega l'associazione – è che questa mattina i pendolari arrivati alla stazione di Campo di Marte hanno trovato assistenza e indicazioni sufficienti per raggiungere le navette sostitutive". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte al Pino, Federconsumatori: "Disagi contenuti, ma attenzione alta"

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