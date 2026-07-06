Il 4 luglio, un concerto di Ultimo a Tor Vergata (Roma) ha attirato circa 250.000 persone, diventando il più grande evento musicale mai registrato in Italia. Dopo l’esibizione, sono emerse polemiche riguardo alle condizioni di sicurezza e all’affollamento, con alcune persone che hanno lamentato di essere state costrette a restare in piedi in spazi ristretti. Nessuna informazione ufficiale sulle eventuali conseguenze legali o interventi delle autorità.

Ultimo si è esibito lo scorso 4 luglio davanti a ben 250mila spettatori a Tor Vergata (Roma), in quello che è stato il più grande concerto musicale mai registrato sino a ora in Italia. Un vero trionfo per il cantautore romano se non fosse per le forti polemiche scoppiate per come è stato gestito lo smaltimento della folla al termine dell’evento. Ecco cosa hanno raccontato alcuni fan presenti. Erano in 250mila gli spettatori presenti sabato 4 luglio 2026 al concerto di Ultimo a Tor Vergata, in quello che è stato il più grande concerto mai registrato nel nostro Paese, con un incasso da 16 milioni di euro generato dai biglietti. Niccolò Morriconi, in arte Ultimo, ha quindi superato il primato storico stabilito da Vasco Rossi al Modena Park nel 2017. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Polemiche dopo il concerto di Ultimo: “Ammassati e costretti a…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Concerto Ultimo, assessore Onorato: "Polemiche? Dovremmo esserne fieri"Un concerto di Ultimo ha attirato migliaia di spettatori, con lunghe code e momenti di grande afflusso.

Kanye West, cancellato concerto in Polonia dopo polemiche su posizioni antisemiteIl concerto di un rapper statunitense in Polonia è stato annullato poche ore prima dell’evento.

Temi più discussi: Concerto di Ultimo, Atac denuncia atti vandalici lungo la linea C; Ultimo supera Vasco: il concerto dei record vale 90 milioni di euro (ma non mancano le polemiche); Biglietti gratis? Sempre stati. L’importante sono i concerti; Ultimo da record per il concerto a Tor Vergata, incasso da 16 milioni dai biglietti: Siamo nella storia.

Polemiche dopo il concerto di Ultimo: Ammassati e costretti a…Concerto da record a Roma per Ultimo: scoppiano le polemiche per come è stato gestito lo smaltimento della folla ... novella2000.it

sto leggendo di polemiche sul rientro dopo il concerto di Ultimo e mi stupisce che la gente non si aspettasse questo genere di casino? si fa fatica a fare in fretta post concerti a San Siro dove ci stanno dentro un terzo delle persone, figurarsi ieri? x.com

Polemiche dopo il concerto di Ultimo a Tor Vergata: fan bloccati fino alle cinque del mattinoNumerose polemiche hanno accompagnato il concerto di Ultimo a Tor Vergata, a Roma. L’evento ha richiamato circa 250 mila spettatori e si è imposto ... bigodino.it

Oggi ho scoperto che, dopo un periodo di abuso di sostanze e vivendo senza una sistemazione permanente, Steve-O di Jackass è stato accettato al Ringling Bros and Barnum & Bailey Clown College a Sarasota, FL. Dopo aver completato il corso di formazi reddit