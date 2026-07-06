Dal 2 al 4 ottobre si svolge a Pisa la 24ª edizione del Pisa Book Festival, il salone dedicato alle case editrici indipendenti. La manifestazione si tiene in città, coinvolgendo numerosi autori italiani e stranieri in incontri e presentazioni. La fiera è un appuntamento annuale che richiama pubblico e professionisti del settore librario. Tra gli eventi previsti ci sono incontri con gli autori e momenti di confronto tra editori e lettori.

Conto alla rovescia iniziato per la 24° edizione del Pisa Book Festival, il Salone nazionale del libro dedicato alle case editrici indipendenti che dal 2 al 4 ottobre torna ad animare Pisa con un programma denso di incontri con autori italiani e internazionali. Il Paese ospite di questa edizione è l’ Ucraina, con un programma fitto e vario tra letteratura, storia e attualità, realizzato con il patrocinio dell’Ambasciata di Ucraina a Roma. Tra gli ospiti già annunciati Elena Kostiuokovitch, Yarina Grusha (entrambe scrittrici e traduttrici) e Andrei Kurkov, una delle voci più autorevoli della letteratura ucraina, al quale è affidato il momento inaugurale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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