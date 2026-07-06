Piazza Risorgimento Perifano ApB | Un’occasione persa
A causa di ritardi e decisioni contestate, i fondi del Piano Periferie destinati alla riqualificazione di Piazza Risorgimento e dell’area dell’ex Terminal non sono stati utilizzati come previsto. La mancanza di interventi concreti ha portato a una perdita di opportunità di trasformazione urbana per questa zona della città. Non sono stati avviati i progetti di riqualificazione promessi con i finanziamenti disponibili. La situazione evidenzia come le risorse pubbliche non siano state sfruttate pienamente per il miglioramento dell’area.
Tempo di lettura: 4 minuti Con i milioni disponibili grazie al Piano Periferie si è presentata per davvero l’occasione di trasformare radicalmente il quadrante della zona alta che ricomprende Piazza Risorgimento e l’area dell’ex Terminal. – cosi Luigi Diego Perìfano, Consigliere Comunale di Alternativa per Benevento. Il finanziamento ottenuto presupponeva, infatti, un intervento unitario che riscrivesse il legame spaziale e funzionale tra le due aree contigue. Non è andata così. Sono mancati il coraggio di soluzioni veramente innovative e l’ambizione di una sfida alta sotto il profilo della qualità della progettazione. A proposito: da... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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