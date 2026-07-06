Piazza Risorgimento Perifano ApB | Un’occasione persa

Notizia in breve

A causa di ritardi e decisioni contestate, i fondi del Piano Periferie destinati alla riqualificazione di Piazza Risorgimento e dell’area dell’ex Terminal non sono stati utilizzati come previsto. La mancanza di interventi concreti ha portato a una perdita di opportunità di trasformazione urbana per questa zona della città. Non sono stati avviati i progetti di riqualificazione promessi con i finanziamenti disponibili. La situazione evidenzia come le risorse pubbliche non siano state sfruttate pienamente per il miglioramento dell’area.