Furto di fentanyl a Roma il sospetto sui video con i ladri cancellati I controlli colabrodo all’ospedale israelitico e la caccia al complice interno

Le immagini delle telecamere interne dell’ospedale israelitico di Roma non mostrano più i ladri coinvolti nel furto di fentanyl, rendendo difficile identificare i sospetti. I controlli all’interno della struttura sono stati definiti insufficienti, e si stanno cercando eventuali complici tra il personale interno. La polizia sta conducendo indagini per ricostruire la dinamica del furto e individuare chi possa aver collaborato dall’interno.

Non è più così scontato per gli inquirenti di riuscire a trovare qualche indicazione dalle immagini delle telecamere interne dell’ospedale israelitico di Roma. La scena del furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell’ospedale si sta ormai allontanando nel tempo, vero nemico in questo caso per chi indagata. Come spiegano sul Messaggero Federica Pozzi e Luisa Urbani, infatti, più i giorni si allontanano dal momento del furto e più aumenta il rischio che le telecamere del nosocomio abbiano già sovrascritto le immagini utili a individuare i responsabili. I filmati sono comunque stati acquisiti dai carabinieri, che coordinano l’inchiesta insieme ai pm della procura di Roma, e verranno passati al setaccio nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Open.online

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