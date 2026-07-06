Peugeot Polygon Concept a Milano Borghi ambassador | la strategia

Da vanityfair.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Peugeot Polygon Concept è stata presentata a Milano, con l’attore come ambasciatore. La vettura è apparsa anche in un videogioco e alla Mostra di Venezia. La strategia prevede di considerare l’auto come parte di una narrazione, coinvolgendo diversi mezzi e eventi. La Polygon Concept rappresenta il primo passo in questa direzione.

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Dal debutto nel videogioco alla piazza di Milano, fino alla Mostra di Venezia con Alessandro Borghi ambassador: la Polygon Concept è il primo atto di una strategia che tratta l'automobile come un racconto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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