Peugeot Polygon Concept a Milano Borghi ambassador | la strategia

Notizia in breve

La Peugeot Polygon Concept è stata presentata a Milano, con l’attore come ambasciatore. La vettura è apparsa anche in un videogioco e alla Mostra di Venezia. La strategia prevede di considerare l’auto come parte di una narrazione, coinvolgendo diversi mezzi e eventi. La Polygon Concept rappresenta il primo passo in questa direzione.