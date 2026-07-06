Perché Trump ha insultato di nuovo Giorgia Meloni la Nato come bancomat Usa e l’ultimo attacco prima del vertice La reazione del governo

Donald Trump ha pubblicato un meme su Truth Social che mostra un’immagine con la scritta «tenetemela lontana», riferendosi a Giorgia Meloni. L’attacco arriva a meno di 48 ore dall’inizio del vertice Nato di Ankara, previsto per martedì 7 luglio. Il messaggio di Trump si aggiunge a precedenti critiche rivolte alla leader italiana e alla Nato, considerata da lui come uno strumento degli Stati Uniti. Il governo italiano non ha ancora commentato ufficialmente.

Donald Trump torna a colpire Giorgia Meloni con un meme su Truth che, tradotto, suona più o meno come «tenetemela lontana», a meno di 48 ore dal vertice Nato di Ankara che si apre martedì 7 luglio. È l’ennesimo affondo personale del presidente Usa contro la premier italiana, un attacco che Palazzo Chigi ha già derubricato a «provocazione» e a cui non intende dare seguito. Del resto, rincorrere Trump su questo terreno rischia di essere ancora una volta tempo perso, tanto più alla luce di quanto scrive Politico, che mette a fuoco quale sia davvero l’obiettivo del presidente americano dietro ai continui attacchi agli alleati della Nato più o meno scomposti. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump scarica Giorgia Meloni, ma lattacco del tycoon potrebbe essere una buona notizia per lei

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