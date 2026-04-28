Giovani e smartphone quali sono le app più usate? WhatsApp all’88,6% Facebook crolla al 46,2% Rapporto Censis

Secondo un rapporto del Censis, il 88,6% dei giovani utilizza WhatsApp, mentre Facebook è usato dal 46,2% degli intervistati. In generale, i ragazzi passano molto tempo sui loro smartphone, che rappresentano una parte fondamentale delle loro relazioni quotidiane. Le app di messaggistica sono le più diffuse, mentre altri social mostrano un calo di utilizzo. Questi dati evidenziano come gli adolescenti si rapportino principalmente alle piattaforme di comunicazione digitale.

La quotidianità dei ragazzi passa sempre di più attraverso gli schermi dei loro smartphone, diventati estensioni naturali della loro sfera relazionale. Leggendo il 21° Rapporto sulla comunicazione del Censis del 2026, emerge un quadro affascinante sulle abitudini mediatiche della fascia d'età compresa tra i 14 e i 29 anni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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