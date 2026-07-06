La Juventus sta valutando l’acquisto di Balerdi, difensore centrale argentino. Le sue caratteristiche fisiche e tecniche si adattano alle esigenze della squadra. La società sta seguendo da vicino la sua situazione contrattuale e le sue prestazioni recenti. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma il nome del giocatore è tra quelli monitorati attentamente dal club.

di Francesco Spagnolo La Juventus ragiona su Balerdi. L’argentino, viste anche le sue caratteristiche, sarebbe assolutamente perfetto per i bianconeri. Il calciomercato della Juventus si muove verso la ricerca di difensori moderni, capaci di unire una forte presenza fisica a un’eccellente qualità tecnica. In questa prospettiva, il profilo di Leonardo Balerdi emerge come una soluzione ideale per evolvere il reparto arretrato di Spalletti. L’eventuale innesto del centrale argentino garantirebbe ai bianconeri una metamorfosi tattica profonda, sia in fase di possesso che in quella di non possesso. L’arrivo dell’argentino risolverebbe molti problemi legati all’ impostazione dal basso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perché la Juve è interessata a Balerdi? Le caratteristiche del centrale sono perfette per i bianconeri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chi è Baidoo, alla scoperta dell’obiettivo della Juve in difesa: perché le sue caratteristiche sono ideali per SpallettiBaidoo, nato a Graz nel 2004, è uno dei giocatori presi in considerazione dalla Juventus per rinforzare il settore difensivo.

Nuno Tavares alla Juve: le caratteristiche sono ideali per Spalletti, ma potrebbe essere una scommessa rischiosa. Ecco perchéNuno Tavares è stato collegato alla Juventus, con il tecnico che apprezza le sue caratteristiche.

Temi più discussi: Zaniolo-Juve, perché è possibile: la situazione con l'Udinese e la concorrenza da battere; Perché la Juve è interessata a Suzuki? Questo dato fa sorridere Spalletti; Moretto – Muharemovic, Juve e Sassuolo in stretto contatto: si può chiudere a breve, le cifre; Zaniolo lascia l’Udinese? L’obiettivo della Juve ha le idee chiare sul futuro. Cosa sta succedendo.

Perché la Juve è interessata a Balerdi? Le caratteristiche del centrale sono perfette per i bianconeriLa Juventus ragiona su Balerdi. L'argentino, viste anche le sue caratteristiche, sarebbe assolutamente perfetto per i bianconeri ... juventusnews24.com

La Juve Stabia si è nuovamente mostrata fortemente interessata a Dominic Vavassori dell’Atalanta. L’attaccante ha segnato 9 gol e fornito 4 assist con l’U23 in Serie C e ha già esordito in Serie A. La squadra del neo allenatore De Giorgio valuta anche Lucas x.com

Perché la Juve è interessata a Suzuki? Questo dato fa sorridere SpallettiUno dei portieri valutati dalla Juventus per il post Di Gregorio è sicuramente Suzuki. C’è un dato che fa sorridere il tecnico bianconero Il calciomercato della Serie A accende i riflettori sui talent ... msn.com

Le loro qualità sono eccellenti e li valuto entrambi molto positivamente. Quello su cui non sono convinto è passare una stagione intera nel ruolo centrale della difesa a tre dell'Inter. I difetti di Akanji si vedono di più lì, mentre Solet ha raramente, se non mai, gio reddit