Perché Donald Trump ha deciso di prendere di mira Giorgia Meloni | ma lei ne esce vittima o vincente?

Il presidente ha rivolto accuse e minacce ai leader europei in vista del vertice Nato di Ankara. Le sue mosse puntano a indebolire le figure di spicco del continente, tra cui una prima ministra italiana. La strategia sembra essere quella di mettere sotto pressione i rappresentanti europei, in un momento in cui si discute di decisioni sulla sicurezza e la spesa militare. La leader italiana non ha ancora risposto pubblicamente, né si sa se uscirà vittoriosa o meno da questa tensione.

Con il vertice Nato di Ankara ormai alle porte, lo schema del presidente è quello di indebolire, accusare, minacciare i leader europei che si incontreranno per prendere decisioni cruciali che, noi speriamo, non portino a seguire la linea americana di ulteriori sacrifici economici e sociali per la rimilitarizzazione Europea. Sul tavolo ci sarà ovviamente il nodo degli stanziamenti militari americani in Europa. Così si spiega il meme del «restraining order needed», ovvero l'«ordine restrittivo necessario» su Giorgia Meloni, con un’immagine della presidente del Consiglio ripresa di fianco a lui, di spalle, con lo stesso suggerimento imbarazzante che lei continui a pedinarlo per una «photo opportunity», per essere ritratta insieme a lui. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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