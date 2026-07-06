Negli ultimi mesi, il PDRN di origine vegetale sta conquistando il mercato, sostituendo quello derivato dal sperma di salmone. È stato promosso come trattamento efficace per la pelle, attirando l’attenzione di dermatologi e celebrità. Tuttavia, non ci sono studi clinici pubblici che ne confermino la reale efficacia. La sua popolarità cresce rapidamente tra appassionati di bellezza, ma l’efficacia del prodotto resta ancora da verificare.

PDRN, ossessione di bellezza Molto velocemente, negli ultimi mesi, è diventato l'ossessione delle beautyhaolic, amato da dermatologi e medici, osannato dalle celeb (si dice venga usato da Kim Kardashian e Jennifer Aniston). «PDRN significa polidesossiribonucleotide, una miscela di piccoli frammenti di DNA in grado di supportare i processi naturali di riparazione della pelle, funzionale sia per via iniettiva sia per via applicativa cutanea. Il DNA del salmone ha un’elevata compatibilità biologica, è ben tollerato dalla pelle e dall’organismo e, dopo specifici processi di purificazione, permette di ottenere frammenti altamente attivi e sicuri», spiega Anna Lisa Gramellini, biologa e cosmetologa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - PDRN: prima il boom di quello derivato da sperma di salmone, ora spopola quello vegano. Funziona davvero o è solo marketing?

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