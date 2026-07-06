Un uomo di 77 anni è morto oggi sulla SS16, lungo la tratto di Alfonsine, dopo uno scontro frontale con un camion condotto da un 55enne. L’incidente è avvenuto al primo mattino e ha coinvolto due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. La viabilità sulla Variante di Alfonsine è stata temporaneamente interrotta per i rilievi.

Alfonsine (Ravenna), 6 luglio 2026 - Aveva 77 anni l ’automobilista che nel primo di oggi, lungo la Variante di Alfonsine alla SS16, ha perso la vita in seguito ad un pauroso scontro con un autoarticolato condotto da un 55enne. L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale della Bassa Romagna, si è verificato intorno alle 13.45. Sul posto un ’ambulanza, il mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico rianimatore, i Vigili del Fuoco di Ravenna ed il n ucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale. Lo scontro è avvenuto nei pressi del chilometro 3+300. L’autotrasportatore stava percorrendo la Variante con direzione di marcia Argenta-Alfonsine, mentre l’automobilista, che era al volante di una 'Musa', procedeva in direzione opposta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pauroso incidente tra auto e camion sulla Variante di Alfonsine: un morto

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